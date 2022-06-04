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    В мире

    Власти Украины: в Донецкой области в результате обстрела, осуществленного россиянами, сгорел скит Святогорской лавры

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    Деревянная церковь Всех Святых (Всехсвятский скит)
    Википедия. Фото: Victor Vizu

    В Донецкой области в результате обстрела, осуществленного российскими военными, загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП, построенный в 1912 году.

    Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрия Кочевенко.

    В УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит: "В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры".

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    Сообщается, что пламя полностью охватило главный храм обители и вскоре он полностью сгорел.

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение деревянного Всехсвятского скита Святогорской лавры, подчеркнув, что ни одно государство не уничтожало в Европе столько достопримечательностей, сколько Россия.

    "Русская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", – рассказал президент Украины.

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    Министерство обороны РФ заявило: "Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских вооруженных сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника". Далее в заявлении этого ведомства утверждается, что 4 июня при отступлении из города Святогорск Донецкой народной республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими военными "осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры".

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