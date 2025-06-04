CSIS: российские потери в Украине приблизились к миллиону военнослужащих

Согласно отчету, опубликованному вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), суммарные потери России в войне с Украиной приближаются к миллиону человек, и летом этот порог будет перейден. 250000 военнослужащих погибли.

"Порог в миллион убитых и раненных – ошеломительный и ужасающий показатель, свидетельствующий о полном презрении Путина к своим солдатам", – заявляют авторы цитируемого NBC отчета. Они отмечают: это более значительные военные потери, чем за весь период от окончания Второй Мировой войны и до вторжения в Украину.

Украинские потери также крайне тяжелы. В документе они оцениваются в 400000 человек, 60000-100000 из которых погибли. Отметим, что население Украины примерно в три раза меньше, чем население России.

Российские планы молниеносной войны потерпели крах в первые же дни полномасштабного вторжения. Обе стороны оказались втянуты в войну на истощение, в которой наступающие несут более тяжелые потери. С 1 января 2024 года российская армия смогла захватить только 1% территории Украины.