Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1197-й день войны

Минобороны РФ 4 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "В результате активных действий подразделения группировки войск "Север" завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотень, Павловка и Великий Прикол Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Северск, Приволье, Никифоровка, Серебрянка, Переездное, Константиновка, Иванополье и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Павловка, Орехов, Новояковлевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, нанесено поражение предприятию по производству топлива, цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61316 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23749 танков и других боевых бронированных машин, 1566 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25696 орудий полевой артиллерии и минометов, 36441 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).