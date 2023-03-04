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    В мире

    Сотрудник израильского консульства в Нью-Йорке подозревается в покушении на убийство

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    Сотрудник израильского консульства в Нью-Йорке подозревается в покушении на убийство
    AP Photo/Seth Wenig

    Сотрудник отдела военного атташе в консульстве Израиля в Нью-Йорке обвиняется в покушении на убийство в ходе драки, произошедшей возле ночного клуба в Манхеттене.

    По данным следствия, ночью 26 февраля израильтянин вышел из ночного клуба "Госпел", разбил окно проезжавшего такси, после чего начал чайником избивать 42-летнего мужчину, с которым столкнулся еще в клубе.

    По записям инцидента на камерах безопасности видно, что жертва была сбита с ног первым ударом, после чего ей нанесли еще пять ударов, пока чайник не разбился.

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    Пострадавший был госпитализирован с порезами и внутричерепным кровотечением. Нападавший был задержан и освобожден под залог в 25 тысяч долларов.

    Как сообщает журналист портала Ynet Даниэль Эдельсон, нападавший – сын высокопоставленного израильского политика. В случае, если он будет признан виновным в покушении на убийство, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

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