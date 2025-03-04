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В Алтайском крае РФ застрелен чиновник

время публикации: 04 марта 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 12:20
В Алтайском крае РФ застрелен чиновник
Администрация Завьяловского района Алтайского края

Во вторник, 4 марта, в селе Завьялово был застрелен 51-летний глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко. Он был убит, когда выходил из кафе, передает ТАСС.

Онищенко работал в должности главы Завьяловского района с октябре 2022 года, до того служил органах внутренних дел.

По подозрению в убийстве чиновника задержан руководитель муниципального предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе" Анатолий Фенин, сообщает ТАСС.

По данным SHOT, 45-летний Анатолий Фенин ранее был подчиненным Онищенко и возглавлял районный комитет по делам молодежи. Стрелял он в Онищенко из охотничьего ружья.

Мир
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