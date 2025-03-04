Пентагон опроверг сообщения о приостановке киберопераций против России

Министерство обороны США опровергло появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что министр обороны Пит Хегсет приказал приостановить наступательные кибероперации против России. Соответствующее заявление опубликовано Пентагоном в социальных сетях.

"Внесем ясность, Пит Хегсет не отменял и не откладывал никаких киберопераций, направленных против вредоносных российских целей. Также не было никакого приказа о прекращении работы по этому приоритету", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х (бывший "твиттер").

О приостановке киберопераций сообщали CNN, AP, Bloomberg и другие СМИ. Источник CNN заявлял, что речь идет о "серьезном ударе" по системе киберопераций, так как их планирование требует много времени. Кроме того, пауза может сделать США более уязвимыми к потенциальным кибератакам со стороны России.