x
04 марта 2025
|
последняя новость: 12:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 марта 2025
|
04 марта 2025
|
последняя новость: 12:52
04 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Финляндии предложил Украине статус члена NATO де-факто

время публикации: 04 марта 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 11:40
Президент Финляндии предложил Украине статус члена NATO де-факто
Gleb Garanich/Pool Photo via AP

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью CNN признал, что внутри Североатлантического альянса существуют разногласия по вопросу о членстве Украины в NATO – против этого выступают не только США, но и Германия. Решением может стать вступление Украины в блок де-факто.

По мнению Стубба, один из пунктов соглашения, призванного положить конец военным действиям, может предусматривать автоматическое присоединение Украины к NATO, если Россия вновь на нее нападет. "Это будет достаточно надежной гарантией безопасности", – сказал он.

Президент предложил задействовать для помощи Украины российские активы, на которые был наложен арест после вторжения в Украину.

Финский политик также выразил уверенность, что США и Европа по-прежнему на одной стороне, несмотря на все усилия России вбить между ними клин. В то же время он признал, что единственным победителем в перепалке президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского стал Владимир Путин.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook