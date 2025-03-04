Генштаб ВСУ: сбиты 65 из 99 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 18 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 4 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 99 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 65 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 32 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Одесской, Сумской и Донецкой областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 4 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Воронежской, Самарской, Курской, Белгородской и Астраханской областей.

В результате атаки украинских БПЛА произошел пожар в Ростовской области на нефтепроводе в Чертковском районе, а также возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка. Кроме того, дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани.