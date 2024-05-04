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В возрасте 48 лет умерла российская актриса Галина Давыдова

время публикации: 04 мая 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 21:15
В возрасте 48 лет умерла российская актриса Галина Давыдова
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В возрасте 48 лет умерла актриса Галина Давыдова, заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства ГИТИСа. Причина смерти не уточняется.

Актриса была известна по ролям в сериалах "Солдаты" и "Час Волкова".

Галина Давыдова родилась в Советске Тульской области.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, вокальный факультет музыкального училища им. Даргомыжского. Затем – ГИТИС (курс Натальи Сац) и аспирантуру ГИТИСа.

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