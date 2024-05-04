В возрасте 48 лет умерла российская актриса Галина Давыдова

В возрасте 48 лет умерла актриса Галина Давыдова, заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства ГИТИСа. Причина смерти не уточняется.

Актриса была известна по ролям в сериалах "Солдаты" и "Час Волкова".

Галина Давыдова родилась в Советске Тульской области.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, вокальный факультет музыкального училища им. Даргомыжского. Затем – ГИТИС (курс Натальи Сац) и аспирантуру ГИТИСа.