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Мир

Судья ООН приговорена в Великобритании к длительному тюремному сроку за рабовладение

Суд
Великобритания
ООН
время публикации: 04 мая 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 11:13
Судья ООН приговорена в Великобритании к длительному тюремному сроку за рабовладение
Wikipedia.org. Фото: International Residual Mechanism for Criminal Tribunals of the United Nations

Королевский суд Оксфорда приговорил к шести годам и четырем месяцам лишения свободы судью ООН и судью Верховного суда Уганды Лидию Мугамбе, которая была признана виновной в том, что держала в рабстве гражданку Уганды, а также в нарушении британского иммиграционного законодательства.

Вынося приговор, судья Дэвид Фокстон отметил, что подсудимая не проявила никакого раскаяния в своих деяниях и пыталась обвинить в происшедшем свою жертву.

Согласно заключению прокуратуры, Мугамбе "использовала свое положение самым вопиющим образом", не давая жертве, девушке, привезенной из Уганды, возможности работать на законном основании и заставляя ее выполнять обязанности няни и домработницы бесплатно.

Обвинитель, королевский адвокат Кэролайн Хоги, заявила присяжным в ходе судебного разбирательства: "Лидия Мугамбе эксплуатировала и оскорбляла жертву, пользуясь ее непониманием своих прав на достойно оплачиваемую работу и вводя ее в заблуждение относительно цели ее приезда в Великобританию".

Присяжные согласились с версией обвинения, что Мугамбе, получившая степень доктора юридических наук в Оксфордском университете, совершила "проступок", организовав приезд в Великобританию молодой женщины, имя которой не может быть названо по юридическим причинам.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Мугамбе намеревалась "заполучить кого-то, чей труд облегчал бы ее жизнь, но стоил бы ей как можно дешевле".

Мугамбе отрицала, что заставляла молодую угандийку выполнять работу по дому, и сказала, что относилась к ней с любовью, заботой и терпением. Однако молодая женщина заявила суду, что чувствует себя "одинокой" и "несвободной".

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 марта 2025

Судья ООН признана виновной в рабовладении