В Индии сорвался в ущелье автобус, десятки погибших

Не менее 36 человек погибли в индийском штате Уттаракханд при падении автобуса в ущелье. Спасательные работы на месте продолжаются, нескольких выживших доставили в больницы.

Соболезнования близким погибших выразил премьер-министр Нарендра Моди. Он сообщил, что семьям жертв ДТП будет выплачено 200000 рупий (2378 долларов США). Пострадавшие получат 50000 рупий.

Ежегодно в Индии в ДТП гибнут 160000 человек – это самый высокий показатель в мире. Главной причиной аварий становится опасное вождение.