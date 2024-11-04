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В Индии сорвался в ущелье автобус, десятки погибших

время публикации: 04 ноября 2024 г., 13:39 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 13:39
В Индии сорвался в ущелье автобус, десятки погибших
AP Photo/Channi Anand

Не менее 36 человек погибли в индийском штате Уттаракханд при падении автобуса в ущелье. Спасательные работы на месте продолжаются, нескольких выживших доставили в больницы.

Соболезнования близким погибших выразил премьер-министр Нарендра Моди. Он сообщил, что семьям жертв ДТП будет выплачено 200000 рупий (2378 долларов США). Пострадавшие получат 50000 рупий.

Ежегодно в Индии в ДТП гибнут 160000 человек – это самый высокий показатель в мире. Главной причиной аварий становится опасное вождение.

Мир
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