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Офис генпрокурора Украины: российские военные казнили на поле боя 93 украинских военнопленных

время публикации: 04 октября 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 19:32

Как передает ВВС со ссылкой на агентство "Укринформ", начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов сообщил, что у правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных.

По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году.

Он также сообщил, что 3 октября появилась новая информация о казни украинского военнопленного.

Минобороны РФ сообщения о казнях российскими военными украинских военнопленных не комментировало.

Мир
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