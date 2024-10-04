Офис генпрокурора Украины: российские военные казнили на поле боя 93 украинских военнопленных

Как передает ВВС со ссылкой на агентство "Укринформ", начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов сообщил, что у правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных.

По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году.

Он также сообщил, что 3 октября появилась новая информация о казни украинского военнопленного.

Минобороны РФ сообщения о казнях российскими военными украинских военнопленных не комментировало.