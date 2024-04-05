В Испании задержан гражданин Израиля, подозреваемый в причастности к убийству криминального авторитета

Полиция Испания по просьбе израильских коллег задержала гражданина Израиля, подозреваемого в причастности к убийству криминального авторитета Шимона Равиво в октября прошлого года. Предположительно, в Испанию будет направлен запрос об экстрадиции подозреваемого.

3 октября 2023 года 48-летний Шимон Равиво погиб, когда его мотоцикл был взорван в одном из районов Ор-Иегуды. Рабиво был известен полиции по делам, связанным с наркотиками, насилием, незаконной деятельностью, также он был замечен в контактах с преступными организациями, действующими в арабском секторе.