В Испании задержан гражданин Израиля, подозреваемый в причастности к убийству криминального авторитета
время публикации: 05 апреля 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 17:48
Полиция Испания по просьбе израильских коллег задержала гражданина Израиля, подозреваемого в причастности к убийству криминального авторитета Шимона Равиво в октября прошлого года. Предположительно, в Испанию будет направлен запрос об экстрадиции подозреваемого.
3 октября 2023 года 48-летний Шимон Равиво погиб, когда его мотоцикл был взорван в одном из районов Ор-Иегуды. Рабиво был известен полиции по делам, связанным с наркотиками, насилием, незаконной деятельностью, также он был замечен в контактах с преступными организациями, действующими в арабском секторе.
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