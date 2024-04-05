СПЧ ООН принял четыре антиизраильские резолюции

Совет ООН по правам человека в пятницу, 5 апреля, проголосовал за резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности за нарушения прав человека в секторе Газы.

"Принят проект резолюции по ситуации с соблюдением прав человека на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также по обязательствам по привлечению к ответственности и обеспечению правосудия", – говорится в заявлении СПЧ ООН.

Отмечается, что 28 стран-членов совета поддержали документ, 13 воздержались, шесть проголосовали против (Аргентина, Болгария, Германия, Малави, Парагвай, США).

Другой резолюцией были осуждены еврейские поселения (против голосовали Малави, Парагвай, США).

Кроме того, СПЧ ООН проголосовал за стандартную резолюции о праве палестинского народа на самоопределение (против голосовали только Парагвай и США).

Также была принята антиизраильская резолюция, осуждающая "нарушения прав человека на оккупированных Голанских высотах" (29 "за", 14 "против", 4 "воздержались").