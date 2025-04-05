The Washington Post: офицер КСИР заказал убийство главного раввина Азербайджана

Как сообщает The Washington Post, со ссылкой на источники в западных спецслужбах, офицер иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) завербовал грузинского наркоторговца Агила Асланова для убийства главного ашкеназского раввина Азербайджана Шнеора Сегала.

Асланов получил от офицера фотографию Сегала и подробные инструкции. Он согласился выполнить "заказ" за 200 тысяч долларов. После встречи с офицером КСИР, Асланов вернулся в Азербайджан, где нашел помобника, которому поручил наблюдение за раввином. Однако вскоре оба преступника были задержаны.

Сегал заявил, что узнал о заговоре через азербайджанскую прессу и отметил, что чувствует себя в безопасности в стране, несмотря на произошедшее, подчеркивает Вести.az.