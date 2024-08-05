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Мир

СМИ: премьер-министр Бангладеш ушла в отставку и покинула страну

время публикации: 05 августа 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 16:17
СМИ: премьер-министр Бангладеш ушла в отставку и покинула страну
AP Photo/Altaf Qadri

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и выехала из страны в индийский город Агартала (штат Трипура), сообщает телеканал News18 в социальной сети X.

По данным индийских СМИ, Шейх Хасина попросила политическое убежище в Великобритании, где проживает ее сестра.

Тем временем поступило сообщение, что в Бангладеш участники беспорядков разгромили дом главы МВД.

Накануне МВД Бангладеш объявило о не менее 300 погибших с начала столкновений между полицией и манифестантами, требовавшими отставки премьер-министра Шейх Хасины.

Первоначально студенты добивались упразднения системы квот, которая закрепляла за родственниками ветеранов войны за независимость 30% ставок на государственной службе. По сути, речь шла о предоставлении этих рабочих мест сторонникам главы правительства. Лидером борьбы за независимость Бангладеш был Шейх Манджибур Рахман – отец Шейх Хасины. Квоты позволяли принимать на работу родственников активистов находящейся у власти партии Авами Лиг, возглавляемой Шейх Хасиной.

Мир
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