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Мир

Наводнение в индийских Гималаях, десятки пропавших без вести

Индия
Наводнение
время публикации: 05 августа 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 13:49
Наводнение в индийских Гималаях, десятки пропавших без вести
AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Около 50 человек пропали без вести в штате Уттаркханд на севере Индии в результате наводнения. Основной удар стихии пришелся на популярный у туристов городок Дхарали в Гималаях.

На видео, публикуемых телевизионными каналами и расходящихся в социальных сетях, видно, как мощные потоки воды обрушиваются на Дхарали с окружающих вершин. Власти призывают жителей держаться подальше от низменностей и водоемов.

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