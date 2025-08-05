Наводнение в индийских Гималаях, десятки пропавших без вести

Около 50 человек пропали без вести в штате Уттаркханд на севере Индии в результате наводнения. Основной удар стихии пришелся на популярный у туристов городок Дхарали в Гималаях.

На видео, публикуемых телевизионными каналами и расходящихся в социальных сетях, видно, как мощные потоки воды обрушиваются на Дхарали с окружающих вершин. Власти призывают жителей держаться подальше от низменностей и водоемов.