Генштаб ВСУ: перехвачены 29 из 46 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 24 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 46 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 29 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы 17 попаданий БПЛА, одно попадание баллистической ракеты и падения фрагментов БПЛА в трех локациях.

Причинен ущерб.

Сообщается также, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой Харьковской области, в результате чего погиб работник, еще четверо железнодорожников получили ранения.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 4 августа до утра 5 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 24 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областей. В результате атаки дронов на Ростовскую область загорелась подстанция. Сведения о причиненном ущербе уточняются.