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    В мире

    Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не откажется от поддержки Израиля, несмотря на разногласия с Нетаниягу

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    Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не откажется от поддержки Израиля, несмотря на разногласия с Нетаниягу
    AP Photo/Carolyn Kaster

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на ежегодной конференции произраильской еврейской группы J Street, заявил, что Вашингтон не откажется от поддержки Израиля, несмотря на разногласия между действующей администрацией и Биньямином Нетаниягу, формирующим новое израильское правительство.

    "Партнерство, и все, что оно несет народам наших стран и всего мира, всегда подкреплялось твердой приверженностью Соединенных Штатов безопасности Израиля, приверженностью, которая никогда не была сильнее, чем сегодня", – заявил Блинкен, отметив, что администрация президента США Джо Байдена будет взаимодействовать с правительством Нетаниягу, оценивая его действия "по политике, которую оно проводит, а не по отдельным личностям".

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    В то же время Блинкен предупредил, что США будут выступать против политики, которая затрудняет урегулирование палестино-израильского конфликта в соответствии с принципом "два государства для двух народов". "Мы ожидаем, что новое израильское правительство продолжит работать с нами для продвижения наших общих ценностей, так же, как и предыдущие", – сказал он.

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    Блинкен подчеркнул, что администрация США продолжит "честный диалог" как с новым правительством Израиля, так и с палестинской администрацией.

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