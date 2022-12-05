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    В мире

    Украина подверглась массированному ракетному удару: из 70 ракет 60 перехвачены системами ПВО

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    Украина пережила две волны массированных ракетных ударов, ожидается третья волна
    AP Photo/Libkos

    В понедельник, 5 декабря, российские военные нанесли новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. После полудня в восточных, северных и центральных районах Украины сработали сигналы воздушной тревоги.

    Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Украины, сообщил, что ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков и кораблей из района Волгодонска, Каспийского и Черного морей. Он предупредил, что российские войска могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и попытаться запутать украинские ПВО. При этом глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что ожидаются три волны ракетных ударов.

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    Зафиксировано несколько попаданий, в частности в Одессе и Запорожье. Многие ракеты были сбиты украинскими ПВО.

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    Офис президента Украины сообщил, что в результате ракетных ударов по Запорожской области в селе Новософиевка погибли два человека, еще двое были ранены.

    "Укрэнерго" сообщает об аварийных отключениях. Кроме того, перебои с подачей электричества возникли в Молдове.

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    В Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. В городе остановлено водоснабжение. В некоторых районах города прекратил работы электрический транспорт. Предприятие "Теплоснабжение города Одессы" сообщила об остановке работы всех котельных.

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    Командование Воздушных сил Украины объявило, что в ходе массированного удара российские военные осуществили запуск 70 ракет, более 60 из которых были сбиты. По данным ВС, 38 крылатых ракет Х-101 и Х-555 были выпущены с восьми самолетов из районов Каспийского моря и Волгодонска, 22 крылатых ракеты "Калибр" – с кораблей Черноморского флота, а еще десять крылатых ракет Х-22, Х-59 и Х-31П – с самолетов из района Черного моря.

    В то время, когда города Украины подвергались обстрелу, пограничники Молдовы сообщили об обнаружении недалеко от города Бричаны ракеты.

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    Издание Point.md пишет, что части ракеты были обнаружены патрулем пограничной полиции, усилившей контроль из-за бомбардировок Украины. Район обнаружения ракеты оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы МВД, ГИЧС и саперы. На данный момент не установлено, принадлежит ли ракета российским войскам либо же является результатом работы ПВО Украины.

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    Информация уточняется.

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