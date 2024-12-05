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Мир

Суд конфисковал дом тещи Александра Невзорова, аннулировав договор купли-продажи

Суд
Оппозиция
Россия
время публикации: 05 декабря 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 15:06

Приморский районный суд Санкт-Петербурга по иску городской прокуратуры изъял в пользу государства дом тещи журналиста Александра Невзорова Наталии Колесниковой. Ранее Невзоров и его супруга Лидия были признаны "экстремистским объединением".

"Суд признал недействительным договор купли-продажи от 08 августа 2023 года, заключенный между Невзоровой и Колесниковой, земельного участка в пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная; жилого дома на этом участке", – сообщила пресс-служба суда.

12 ноября был наложено арест на квартиру Наталии Колесниковой, ранее принадлежавшую Лидии Невзоровой – сделка по передаче недвижимости была признана мнимой.

Мир
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