Суд конфисковал дом тещи Александра Невзорова, аннулировав договор купли-продажи

Приморский районный суд Санкт-Петербурга по иску городской прокуратуры изъял в пользу государства дом тещи журналиста Александра Невзорова Наталии Колесниковой. Ранее Невзоров и его супруга Лидия были признаны "экстремистским объединением".

"Суд признал недействительным договор купли-продажи от 08 августа 2023 года, заключенный между Невзоровой и Колесниковой, земельного участка в пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная; жилого дома на этом участке", – сообщила пресс-служба суда.

12 ноября был наложено арест на квартиру Наталии Колесниковой, ранее принадлежавшую Лидии Невзоровой – сделка по передаче недвижимости была признана мнимой.