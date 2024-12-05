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Мир

На Манхэттене застрелен глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон

Убийства
Нью Йорк
время публикации: 05 декабря 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 09:17
На Манхэттене застрелен глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон
AP Photo/Stefan Jeremiah

Полиция Нью-Йорка ведет поиски злоумышленника, застрелившего в центре Манхэттена генерального директора компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. UnitedHealthcare - крупнейшая медицинская страховая компания США.

Ранним утром 4 декабря Томпсон направлялся в гостиницу Hilton на встречу с инвесторами. Поджидавший его мужчина, чье лицо было скрыто, приблизился к нему сзади и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу Mount Sinai West, где была констатирована его смерть.

Стрелок скрылся. За информацию о нем предложено вознаграждение 10000 долларов. Источники в полиции рассказали телеканалу CNN, что на месте преступления найдены улики.

Мотивы преступления остаются неизвестными, однако высокопоставленные сотрудники страховой компании сообщают, что нередко сталкиваются с угрозами. По словам вдовы Томпсона, угрожали и ее мужу.

Мир
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