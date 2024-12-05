На Манхэттене застрелен глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон

Полиция Нью-Йорка ведет поиски злоумышленника, застрелившего в центре Манхэттена генерального директора компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. UnitedHealthcare - крупнейшая медицинская страховая компания США.

Ранним утром 4 декабря Томпсон направлялся в гостиницу Hilton на встречу с инвесторами. Поджидавший его мужчина, чье лицо было скрыто, приблизился к нему сзади и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу Mount Sinai West, где была констатирована его смерть.

Стрелок скрылся. За информацию о нем предложено вознаграждение 10000 долларов. Источники в полиции рассказали телеканалу CNN, что на месте преступления найдены улики.

Мотивы преступления остаются неизвестными, однако высокопоставленные сотрудники страховой компании сообщают, что нередко сталкиваются с угрозами. По словам вдовы Томпсона, угрожали и ее мужу.