Украина и Россия провели обмен пленными в формате "150 на 150"

В среду, 5 февраля, Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле "150 на 150".

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил: "Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину". Зеленский отметил, что некоторые из возвращенных находились в плену более двух лет. "И сегодня для них и их родных – день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье – видеть их дома, живых, свободных", – сказал президент. "Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо партнерам, в частности ОАЭ, и тем, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", – подчеркнул Зеленский.

Минобороны РФ в свою очередь заявило: "5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками". В министерстве сообщили, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.