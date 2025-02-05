Агентство USAID объявило об отправке персонала в административный отпуск

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что об отправке большей части своего персонала в административный отпуск с конца этой недели.

"В пятницу, 7 февраля 2025 года, в 23:59 весь персонал USAID, нанятый напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции миссий, основное руководство и специально назначенные программы", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте USAID.

В координации с представительствами USAID и Госдепартаментом США будет подготовлен и реализован план возвращения сотрудников, размещенных за пределами США. Им организуют и оплатят процедуру возвращения в течение 30 дней, а также прекратят контракты, которые не определены как основные. Вопрос продления сроков возвращения будет рассматриваться в индивидуальном порядке, заявляют в USAID.

3 февраля администрация США фактически приостановила деятельность USAID. По решению президента Дональда Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.

В понедельник штаб-квартира агентства USAID осталась закрытой после того, как накануне вечером работники получили электронные письма с требованием не приходить на работу. Интернет-сайт агентства и его страницы в социальных сетях прекратили работу, а со здания штаб-квартиры были сняты логотипы агентства. Данный шаг последовал после того, как накануне были уволены двое руководителей службы безопасности агентства, не пускавшие людей Илона Маска (возглавившего управление правительственной эффективности) в отдельные части штаб-квартиры.

USAID является крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, управляя бюджетом в 43 миллиарда долларов и действуя в 130 странах мира. На долю USAID приходятся 42% всей гуманитарной помощи, поставляемой ООН. Агентство также предоставляло медицинскую помощь, финансирует проекты по разминированию и вакцинации и т.д.

Илон Маск, называющий агентство "преступной организацией", написал в принадлежащей ему соцсети X, что получил согласие президента Дональда Трампа на его закрытие.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Маск и Трамп намерены передать бюджет агентства в ведение Государственного департамента США.

Отметим, что USAID на протяжении многих лет вкладывало миллиарды долларов в проекты в Израиле, однако прекратило это делать после перехода Израиля в разряд развитых стран. Вместе с тем, агентство является крупным донором проектов в Палестинской автономии. Среди прочего, оно рассматривалось как возможная замена агентству UNRWA в секторе Газы. USAID отвечало за поставку значительной части гуманитарной помощи Газе после начала войны "Железные мечи" в октябре 2023 года.