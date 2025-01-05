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Мир

Объявлено о гибели корреспондента "Известий" в Донецкой области

Война в Украине
Война в России
Потери Украины/России
время публикации: 05 января 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 10:06
Подготовка FPV-дронов к ударам по целям
AP Photo/Efrem Lukatsky

Вечером в субботу, 4 января, на трассе Донецк-Горловка недалеко от линии фронта в результате атаки дрона погиб корреспондент российского издания "Известия" Александр Мартемьянов. Ему было 34 года, в "Известиях" он проработал десять лет.

Российская сторона заявляет, что гражданский автомобиль, в котором находились журналисты, был атакован украинским FPV-дроном.

Сообщается, что из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил "Известиям", что Россия поднимет тему нападения на журналистов во время ближайшего заседания СБ ООН по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происшедшее "очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний режима Зеленского".

Мир
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