Израильтянка погибла во время семейного сафари в Танзании
время публикации: 05 января 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 10:37
30-летняя израильтянка погибла в автокатастрофе в Танзании во время семейного сафари, еще три человека были травмированы, передает "Кан".
В сообщении сказано, что трагедия произошла в субботу, 4 января. Израильская семья из шести человек, ехавшая на джипе, попала в аварию. Пострадавшие были эвакуированы с места происшествия на вертолете в местную больницу.
Ожидается, что в ближайшие дни тело погибшей будет доставлено в Израиль для захоронения.