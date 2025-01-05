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Израильтянка погибла во время семейного сафари в Танзании

время публикации: 05 января 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 10:37
Израильтянка погибла во время семейного сафари в Танзании
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

30-летняя израильтянка погибла в автокатастрофе в Танзании во время семейного сафари, еще три человека были травмированы, передает "Кан".

В сообщении сказано, что трагедия произошла в субботу, 4 января. Израильская семья из шести человек, ехавшая на джипе, попала в аварию. Пострадавшие были эвакуированы с места происшествия на вертолете в местную больницу.

Ожидается, что в ближайшие дни тело погибшей будет доставлено в Израиль для захоронения.

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