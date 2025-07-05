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Мир

Минобороны РФ объявило о перехвате 94 украинских БПЛА. В России атакованы военные объекты

Война в России
Беспилотники
время публикации: 05 июля 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 08:02
Минобороны РФ объявило о перехвате 94 украинских БПЛА. В России атакованы военные объекты
Соцсети

Минобороны РФ заявляет, что в период с позднего вечера 4 июля до утра 5 июля российскими средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В сообщении минобороны РФ сказано, что перехваты осуществлялись над территорией Воронежской,

Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Пензенской и Тульской областей, а также над Республикой Чувашия и над территориями Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Зафиксированы попадания по военным и промышленным объектам.

Судя по имеющимся данным, ночью украинские беспилотники атаковали российские объекты в Борисоглебске, Чебоксарах и Энгельсе. В частности, был атакован аэродром в Борисоглебске.

Мир
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