Река Сена в Париже вновь открыта для купания впервые с 1923 года

После столетнего запрета река Сена в Париже вновь открыта для общественного купания. С 1988 года, когда бывший президент Франции Жак Ширак впервые пообещал вернуть купание в Сену, принимались поэтапные меры по очистке реки. Перед Олимпийскими играми летом прошлого года в очистку Сены было вложено более 1,4 миллиарда евро, сообщает ВВС.

Сезонное открытие Сены для купания рассматривается как одно из ключевых наследий Олимпийских игр в Париже 2024 года, во время которых в специально очищенных водах реки соревновались пловцы на открытой воде и триатлеты.

В субботу утром несколько десятков человек пришли к реке заранее и прыгнули в воду, как только это стало разрешено.

В Сене выделено три зоны для общественного купания: одна рядом с Эйфелевой башней, другая – неподалеку от собора Парижской Богоматери, и третья – в восточной части города.