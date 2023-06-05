Бойцы бригады "Голани" впервые высадились в Марокко

Делегация из 12 бойцов и командиров разведроты бригады "Голани" прибыла в Марокко для участия в международных учениях "Африканский Лев".

В учениях, принимаемых сухопутными силами Марокко, принимают участие около 8000 военнослужащих из 18 стран, включая США и Гану.

Это первые в истории учения военнослужащих Армии обороны Израиля в Марокко.

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Учения продлятся около двух недель. Израильская делегация будет участвовать в отработке сценариев ведения боя в городской местности и в подземных структурах.