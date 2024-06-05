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Байден прибыл во Францию на церемонию годовщины высадки в Нормандии, Путин не приглашен

время публикации: 05 июня 2024 г., 13:52 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 14:00
Байден прибыл во Францию на церемонию годовщины высадки в Нормандии, Путин не приглашен
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден начал государственный визит во Францию, где 6 июня будет отмечаться 80-я годовщина высадки союзников в Нормандии. Одна из целей его визита – продемонстрировать, что США по-прежнему привержены защите европейской демократии.

В памятных мероприятиях примет участие король Великобритании Чарльз Третий, для которого это первая поездка за границу после того, как у него было диагностировано онкологическое заболевание.

Приедут в Нормандию также лидеры Германии и Италии, которые во Второй Мировой войне были противниками антигитлеровской коалиции. Это свидетельствует о примирении европейских государств после войны.

Президенту России Владимиру Путину, как инициатору войны в Украине, было отказано в приглашении на церемонию. При этом организаторы подчеркнули, что были бы рады присутствию российской делегации.

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