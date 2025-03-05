x
05 марта 2025
|
последняя новость: 11:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 марта 2025
|
05 марта 2025
|
последняя новость: 11:50
05 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 115 из 181 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 8 украинских БПЛА

время публикации: 05 марта 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 10:42
Генштаб ВСУ: сбиты 115 из 181 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 8 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 181 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 115 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 55 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 5 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 8 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Белгородской и Брянской областей, а также над Крымом.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 марта 2025

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1106-й день войны