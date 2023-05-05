Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест режиссера Евгению Беркович

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест на два месяца (до 4 июля) режиссера Евгению Беркович. Аналогичное решено вынесено в отношении драматурга Светланы Петрийчук.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об "оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК).

Защита попросила приобщить поручительства. Их предоставили многие деятели культуры, а также правозащитники. Среди поручителей – Олег Меньшиков, Вениамин Смехов, Ксения Собчак, Нюта Федермессер, Александр Лунгин, Елена Панфилова, Максим Виторган, Арина Бородина, Константин Райкин.

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Также адвокаты попросили приобщить к делу документы об усыновлении детей с инвалидностью, которых воспитывает Беркович.

Ранее в квартире Беркович, а также в квартирах ее близких в Москве и в Санкт-Петербурге были проведены обыски.

Беркович была задержана в Москве. Уголовное дело против нее возбуждено в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол", поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии "Золотая маска". В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным "женихам", оказываясь в пекле террористических войн.

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