В Лондоне прошел парад в честь 80-летия победы

Военным парадом в Лондоне открылись в Великобритании праздничные мероприятия, посвященные 80-летию победы над Германией во Второй Мировой войне. Они продлятся четыре дня – до 8 мая. Именно в этот день отмечают победу за пределами бывшего СССР.

В полдень актер Тимоти Сполл прочитал речь, произнесенную 8 мая 1945 года премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Его выступление проходило у памятника великому политику, возглавившему британское сопротивление в самые тяжелые дни войны.

Около 1300 военнослужащих, как британских, так и представителей союзников по NATO и Украины приняли участие в параде, который прошел от здания парламента до Букингемского дворца. Здесь можно было увидеть гвардейскую пехоту, кавалерию и конную артиллерию в парадных мундирах.

Участников парада приветствовали король Карл Третий, королева Камилла, наследник престола принц Уильям с принцессой Кейт и их детьми. На трибуне для почетных гостей можно было увидеть и немногочисленных уже ветеранов Второй Мировой войны.