Аэропорт Новой Зеландии уберет скульптуры орлов в стиле "Хоббита"

Представители аэропорта сообщили, что 9 мая гигантские скульптуры птиц будут сняты с потолка, чтобы освободить пространство для новой экспозиции. Что заменит орлов, пока неизвестно, пишет BBC.

Орлы, изображенные в скульптурах, являются посланниками в знаменитых произведениях Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит" и "Властелин колец", экранизацией которых занимался новозеландский режиссер сэр Питер Джексон. Каждая из птиц весит около 1200 килограммов и обладает впечатляющим размахом крыльев в 15 метров. На спине одного из орлов расположена фигура волшебника Гэндальфа. Скульптуры изготовлены из полистирола и укреплены внутренним стальным каркасом. Каждый орел покрыт сотнями перьев, самое большое из которых достигает 2,4 метра в длину. Огромные скульптуры орлов отправят на хранение, и, как сообщается, конкретных планов на их будущее пока нет.

Несмотря на то что эти знаковые фигуры вскоре исчезнут с глаз посетителей, фанатам вселенной Толкина есть чем утешиться: Смог Великолепный, легендарный дракон из "Хоббита", останется на своем месте в зоне регистрации аэропорта.