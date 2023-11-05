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    В мире

    Обама о войне Израиля с террором и ситуации в Газе: "Все мы в какой-то степени замешаны"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Обама о войне Израиля с террором и ситуации в Газе:
    AP Photo/Thanassis Stavrakis

    Бывший президент США Барак Обама, выступая на форуме Pod Save America, предостерег от игнорирования сложностей войны между Израилем и ХАМАСом. "Все мы являемся ее соучастниками", – заявил он.

    "Если вы хотите решить проблему, вам придется принять всю правду. И тогда вам придется признать, что ни у кого руки не чисты, что все мы в какой-то степени замешаны", – сказал Обама. Говоря о собственном президентстве, он признал, что, вероятно, не сделал всё возможное, чтобы предотвратить нынешние трагедии.

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    Бывший президент призвал признать ряд противоречивых истин: он подчеркнул, что действия террористов ХАМАСа были "ужасными", в то же время заявив, что "оккупация и то, что происходит с палестинцами" также были "невыносимыми".

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    Отметим, что зал реагировал аплодисментами на слова Обамы в поддержку палестинской стороны.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 Октября 2023
    Статья Барака Обамы в Medium: "То, как Израиль ведет борьбу с ХАМАСом, имеет значение"
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