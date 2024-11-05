День выборов в США: планы Трампа, Харрис и Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен провести день выборов в штате Флорида. Здесь же он собирается проголосовать. Вечером 5 ноября Трамп примет участие в организованном его предвыборным штабом мероприятии, посвященном подведению итогов выборов.

Его соперница – представительница демократов Камала Харрис, проголосовала на нынешних выборах досрочно. В день выборов она будет в Вашингтоне, где даст несколько интервью. Следить за результатами голосования Харрис намерена в Гарвардском университете, выпускницей которого является.

Нынешний президент США Джо Байден, отказавшийся от намерения баллотироваться на второй срок, проведет вечер в своей официальной резиденции – в Белом доме и будет следить за подсчетом голосов с первой леди Джилл Байден и своими ближайшими сотрудниками.

Отметим, что 81-летний Байден, в отличие от предыдущих президентов от Демократической партии Билла Клинтона и Барака Обамы, не принимал участия в предвыборной кампании Харрис. За несколько дней до выборов он назвал сторонников Трампа "мусором" – слова, которые его представителям пришлось взять назад.