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    В мире

    Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

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    Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
    AP Photo/Frank Augstein

    Объявлены результаты внутрипартийного голосования в Консервативной партии Великобритании.

    Преемницей Бориса Джонсона на посту председателя Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стала, как и ожидалось, Лиз Трасс.

    47-летняя Трасс стала третьей женщиной, возглавившей правительство Великобритании.

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    Трасс получила более 80 тысяч голосов своих однопартийцев, тогда как ее соперник, Риши Сунак – около 60 тысяч голосов.

    Перед кабинетом Трасс стоят непростые задачи, усугубляемые тем, что в последние месяцы Джонсон фактически самоустранился. Прежде всего речь идет о борьбе с инфляцией, в первую очередь – ростом цен на топливо. Помимо этого, предвыборная кампания Трасс строилась на снижении налогов.

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    Согласно экспертом, на внешнеполитической арене Трасс продолжит политику своего предшественника, при котором Великобритания стала лидером международной коалиции в поддержку Украины. Британцев ждет рост оборонных расходов и усиление транс-атлантического сотрудничества.

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    6 сентября Джонсон и Трасс будут удостоены аудиенции королевы. Впервые за время правления Елизаветы Второй она пройдет не в Букингемском дворце, а в расположенном в Шотландии замке Балморал. Причина этого – состояние здоровья королевы.

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