Новые поставки оружия из Израиля в Азербайджан и гуманитарный кризис в Арцахе. Рассказы очевидцев и комментарии

За последнюю неделю с аэродрома "Увда" вылетели четыре грузовых рейса азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines. По подсчетам журналиста "Гаарец" Ави Шарфа, опубликовавшего в марте этого года расследование о поставках Израилем оружия Азербайджану, рейс, вылетевший из "Увды" 5 сентября, стал уже 102 рейсом Silk Way Airlines с израильским оружием на борту за последние семь лет.

Известно, что Израиль поддерживает стратегический союз с Азербайджаном и продает этой стране оружие на миллиарды долларов. Взамен Азербайджан поставляет Израилю нефть и, согласно некоторым источникам, доступ к иранским границам.

Если опираться на данные, которые публиковал в марте Шарф со ссылкой на открытые источники, можно сделать вывод, что частота рейсов, совершаемых самолетами Silk Way Airline из "Увды" в Азербайджан, увеличивалась в периоды военных действий в Нагорном Карабахе. Наибольшее число рейсов было осуществлено до сих пор в середине 2016 года, в конце 2020 года и в конце 2021 года. Однако, по словам Шарфа, с которым беседовала наша редакция, четыре рейса за несколько дней могут просто указывать на давно ожидаемую поставку большого количества оружия.

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Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию. Напомним, власти Израиля воздерживаются от комментариев по поводу конкретных сделок, связанных с поставками израильских вооружений Азербайджану. Как правило, в израильских СМИ сведения о таких сделках появляются со ссылкой на министерство обороны Азербайджана или на азербайджанские СМИ.

В Баку на просьбу прокомментировать сотрудничество в военной сфере с Израилем отмечают: "Обычно мы видим результаты взаимодействия между нашими странами в военно-технической сфере или на военных парадах, или на поле боя. Поэтому, чтобы понять, как сейчас выглядит наше сотрудничество, стоит подождать либо парадов, либо военных действий".

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При этом ситуация в регионе становится все более напряженной. Азербайджан концентрирует большое количество войск на границе с Арменией. Все это вызывает опасения, что ждать долго не придется.

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Продолжается блокада Нагорного Карабаха/Арцаха, начатая Азербайджаном в декабре 2022 года, когда был перекрыт Лачинский коридор – единственная дорога, связывавшая Арцах с Арменией. В апреле Азербайджан установил погранично-пропускной пункт прямо на месте базы российского миротворческого контингента на Лачинской дороге. С июня в Арцах не поступают продукты и почти не поступают медикаменты – после того, как 15 июня произошла стычка между армянскими и азербайджанскими военными. С тех пор официальный Баку позволяет только иногда вывозить "Красному кресту" тяжелобольных пациентов из Арцаха в Ереван и доставлять из Еревана в Арцах некоторые медикаменты, в частности, инсулин.

Блокаду Азербайджаном Нагорного Карабаха осудил Европарламент, потребовали снять ЕСПЧ и Международный суд ООН. Бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо заявил, что в Нагорном Карабахе осуществляется геноцид.

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С 5 сентября продажа хлеба в Степанакерте осуществляется по талонам. На одного человека положено 200 граммов хлеба в день. Перед этим около пяти суток в пекарнях хлеба не было вообще, поскольку в городе закончилась мука.

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Собеседницы нашей редакции, живущие в Степанакерте, рассказывают, как выглядит их быт последние восемь месяцев.

"Чтобы отсюда выехать, нужно быть при смерти"

Лина, 30 лет

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"Я родилась уже в независимом Арцахе. Для меня война – это были страшные истории, которые рассказывали родители. Да, все мое детство на границе было неспокойно, гибли солдаты, но мне казалось, что это какая-то обычная ситуация, что все так живут. Как-то друг, приехавший впервые в Арцах, удивился, что на улицах столько людей в военной форме. А я думала, так везде. Арцах ведь был самым спокойным местом на свете, по ночам никто не боялся гулять, дети с двух лет играли на улице сами. А потом началась война. Мы даже не поняли сначала, что она началась. Только через неделю стало понятно, что это настоящая война, как в книгах. А после войны все изменилось и никто уже не гуляет по ночам по улицам, не оглядываясь через плечо".

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"Лето 2020 года было лучшим летом в моей жизни. С той войны прошло 30 лет, наши родители стали ее забывать. Мы работали в маленьком кафе, украшенном фонариками, которое открыли во время карантина, и все заходили к нам и говорили, что чувствуют себя счастливыми. Карантин еще не сняли, из Арцаха нельзя было выезжать, поэтому все много общались, ходили по утрам на стадион заниматься йогой, играть в футбол, бегать. Казалось, что у старшего поколения начала проходить травма войны, все строили какие-то планы, фантазировали о путешествиях, думали о будущем. Это было самое спокойное, самое прекрасное лето".

"А после этой войны восприятие будущего просто пропало. Русские миротворцы сначала вселяли спокойствие, но очень быстро стало очевидно, что они ничего не делают и никак не мешают азербайджанцам на нас нападать. При выезде и въезде в Арцах надо было проехать шесть блокпостов и на каждом показывать свои документы российским миротворцам. Очень неприятно, когда ты у себя дома, но должен все время перед кем-то отчитываться. Сейчас в Арцахе ты всегда на границе. Даже сидя в Степанакерте я на границе, потому что чуть выше на горе уже сидят азербайджанцы. Здесь нет ни одного человека, который не потерял бы в войне близких. И все эти два года были трудными, но была какая-то надежда на миротворцев и на то, что Азербайджан больше не нападет. А в прошлом августе Азербайджану были переданы последние населенные пункты на Лачинском коридоре, и эта дорога оказалась полностью под контролем Азербайджана. Когда в декабре дорогу блокировали так называемые эко-активисты, мы были уверены, что все будет нормально, что никто не решится реально взять в блокаду целый регион" (12 декабря 2022 года несколько десятков человек, называвших себя эко-активистами, а на самом деле, по многочисленным свидетельствам, спонсируемые бакинскими властями, блокировали трассу Степанакерт-Горис в районе города Шуши и начали пропускать только миротворческие российские силы и машины "Красного креста". Эта "эко-блокада" длилась четыре месяца и "активисты" покинули район только тогда, когда в апреле пограничная служба Азербайджана установила на въезде в Лачинский коридор КПП. – здесь и далее курсивом прим. редакции), но когда стали отключать газ и электричество, стало ясно, что это только начало (газопровод Армения – Нагорный Карабах проходит по территории, контролируемой Азербайджаном, как и линия электропередач).

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"У нас в большинстве школ газовое отопление, поэтому школы сначала закрылись, но потом в некоторых школах сократили уроки с 45 минут до 25, и дети сидели в классах в зимних куртках. А учителя, у которых дома были печи, просто проводили уроки дома. Весной уроки продлили до 35 минут, но детям ведь в школе еще нужно что-то есть, а из-за нехватки хлеба с этим тоже были проблемы".

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"Но все эти месяцы вместе с гуманитарными грузами нам завозили топливо, "Красный крест" вывозил тяжелобольных людей в Ереван, местные жители, уехавшие на время до блокады, могли вернуться домой. Но 15 июня началась тотальная блокада". (15 июня на мосту Хакари произошла перестрелка между военными Армении и Азербайджана, Баку обвинил Ереван в провокации и полностью перекрыл дорогу, оставив возможность проезда только для автомобилей "Красного креста", однако строго регламентируя частоту и грузы. В результате в Арцах не поступает продовольствие и топливо, завозится крайне небольшое количество лекарств и изредка вывозятся только самые "тяжелые" пациенты).

"Как лечатся люди? Не лечатся. В больницу ходят только либо очень пожилые и больные люди, либо маленькие дети. Если ты не при смерти, в больницу ехать бесполезно, лекарств все равно нет. Чтобы отсюда выехать, нужно быть при смерти".

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"С продуктами полегче, чем с медициной, но, возможно, я просто привыкла ощущать постоянное чувство голода и слабость. Пока было топливо, люди покупали в деревнях курочек, овощи, фрукты, молочные продукты. Потом топливо закончилось, и из деревень просто нереально привозить что-то в город. В городе был молочный комбинат и какое-то время люди ходили еще туда со своей тарой и стояли часами в очереди за молоком и кефиром, но потом производство остановилось. До недавнего времени в городе еще пекли хлеб, и люди стояли по ночам в очередях, потому что днем, из-за отключений электричества, пекарни не работали" (в Степанакерте для экономии электроэнергии электричество включают с перерывами на несколько часов).

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"Сейчас в городе не найти газона, который бы не был превращен в грядку, везде что-то посажено. Но скоро зима".

"Недавно была первая смерть от голода (о первой зафиксированной в Нагорном Карабахе смерти от голода сообщал уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян), очень много выкидышей, кризис с детским питанием".

"С водой ситуация не очень хорошая. Бутилированная вода давно кончилась. В нашем районе воду пока не отключили, но в некоторых частях города воды нет неделями, там ездят водовозы".

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"Как сейчас в Арцахе относятся к Израилю? Хуже уже быть не может. Потому что азербайджанцы убивают нас вашим оружием. Потому что весь Запад хотя бы на словах осуждает Баку, а вы совершенно открыто принимаете сторону тех, кто морит нас голодом. Вы и русские хуже турков и азербайджанцев, потому что те хотя бы открыто признают, что они наши враги".

"Карабах для Еревана – гиря"

Марианна, 50 лет

"Мы думали, что дорогу быстро откроют. Нельзя же ведь запереть так целый народ, как в консервной банке. В декабре в Ереване как раз проходило "Детское Евровидение", и туда поехало отсюда огромное количество детей. Их потом постепенно возвращали машины "Красного креста", многие месяцами не могли вернуться к родителям. А местные жители, которые, например, поехали по делам или за покупками в соседний Горис, потом месяцами не могли вернуться домой, к детям, которых оставили дома "на пару часов". Но с продуктами по началу было легче. Склады были полны, мы все скупили и запаслись, и пару месяцев было вполне терпимо. Молочка, мясо и хлеб у нас свои были. Потом, когда все стало заканчиваться, миротворцы все-таки что-то привозили, но последние два месяца здесь уже можно объявлять зону бедствия. В деревнях, наверное, полегче, и наши сельчане бы и нас подкармливали, но топлива нет, а на всю деревню вряд ли найдется больше одного осла и лошади, 21-й век на дворе. А один осел не накормит 60-тысячный город. Да и какой смысл деревенским сейчас возить сюда продукты? Раньше они свою картошку продавали, а у нас рис и гречку покупали, а теперь всего этого нет и им лучше картошкой своих детей накормить".

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"Детей жалко очень. Когда все остальные продукты исчезли, а сладости и подавно, они хлебом наедались. Сейчас и хлеба нет".

"С лекарствами ситуация страшная. У нас ведь теперь натуральный обмен, и сколько раз я вижу, как люди просят хотя бы одну таблетку обезболивающего, хотя бы для ребенка. В аптеках остался только чай для похудения, но мы и без него с этим неплохо справляемся".

"Выкидышей очень много. Из сел теперь вообще до больницы не доехать".

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"1 сентября, детям в школы, а ни ручек, ни тетрадей, ничего этого вообще нет, мы ведь и не производили их никогда, все было привозное".

"У меня постоянное ощущение дежавю. Все это уже было с 1988 по 1991. Блокада, голод. И еще они нас с утра до вечера бомбили. Тогда мы взяли оружие и себя защитили. Но сейчас силы не те, и мы имеем дело не с Азербайджаном, а с Турцией. И опять эта пресловутая Агдамская дорога". (Агдамскую дорогу, по которой можно проехать в Нагорный Карабах с востока, через территорию Азербайджана, Баку предлагает сейчас использовать для перевозки гуманитарных грузов. Недавно туда привезли две фуры с продовольствием, однако жители Карабаха установили на дороге заграждение и отказываются пропускать грузовики).

"Они же все время оттуда до нас нападали. И какое издевательство – они привезли две фуры на 120 тысяч человек населения. Тем более, что за этими фурами войдут войска. Они сами сказали, что выпустят женщин и детей. А когда мы уедем и оставим тут наших мужчин, их назовут террористами, объявят специальную военную операцию и устроят здесь Сребреницу. Мы уже проходили это в Гадруте, где уничтожили всех, кто не успел уйти". (Гадрут – город на юге Азербайджана, почти 30 лет контролировавшийся непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. После войны 2020 года Гадрут вернулся под контроль Азербайджана. В Армении многократно заявляли об убийствах в Гадруте армянских солдат и мирных жителей, Азербайджан все отрицал, но несколько видеозаписей с такими убийствами были признаны подлинными BBC и Bellingcat. Глава общественной организации "Возвращение в Дизак" Маргарита Карамян, которая, помимо защиты прав переселенцев из Гадрута в Армении, занимается сбором, документированием и передачей в европейские инстанции свидетельств из Гадрута, утверждает, что в городе были убиты азербайджанцами 23 мирных жителя и еще 16 человек, в том числе четыре женщины и двое детей, считаются пропавшими без вести. Маргарита опирается на видеозаписи, опубликованные самими азербайджанцами. Нашей редакции не удалось найти подтверждение этим данным в других источниках).

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"Что я думаю о властях в Ереване? Я думаю, что Карабах для них – это гиря. Я не осуждаю, я понимаю, как они устали. Они много лет нас поддерживали. Просто мы-то думали, что мы одна страна. Жители Арцаха моложе 40 лет всю жизнь думали, что живут в Армении. Думаю, им бы хотелось так или иначе, наконец, избавиться от этой проблемы. А многим из нас хотелось бы остаться жить на земле наших предков и получит статус, подобный статусу Косово. Да, мы не хотим умирать с голоду. Но мы не сможем жить в султанате при полном отсутствии демократии. Поэтому я не знаю, что будет дальше".

"Чтобы понять, как выглядит сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в военно-технической сфере, нужно дождаться либо парадов, либо военных действий"

Редакция NEWSru.co.il попросила Фархада Мамедова, директора азербайджанского Центра изучения Южного Кавказа, прокомментировать ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе.

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Мамедов называет происходящее "реакцией Азербайджана на стремление Армении и покровительствующих ей сил, в частности Франции, США и России, оставить Лачинский коридор как эксклюзивную дорогу, связывающую Армению с Карабахом".

По словам Мамедова, 23 апреля Азербайджан установил свой КПП на Лачинской дороге, потому что Армения использовала эту дорогу бесконтрольно, что привело к негативным для Азербайджана последствиям. Как говорит Мамедов, по этой дороге проезжали иранские диверсанты, по этой дороге вывозились в Армению добываемые в Карабахе медь и золото и на территории Карабаха, благодаря этой дороге, оставались вооруженные силы Армении.

"Чтобы предотвратить все эти действия, создающие препятствия интеграции Карабаха в Азербайджан, и был учрежден пограничный пункт", – объясняет директор Центра изучения Южного Кавказа.

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(Мамедов, фактически, озвучивает официальную позицию Азербайджана. Официальный Баку также заявлял, что, помимо перечисленных Мамедовым причин, блокирование Лачинской дороги связано еще и с тем, что армяне минируют азербайджанскую территорию. Международный суд ООН несколько раз отклонял иски Баку против Еревана в этой связи, заявляя, что "Азербайджан не предоставил доказательства, подтверждающие, что предполагаемые действия Армении по минированию направлены против граждан Азербайджана или этнических азербайджанцев".)

"Мы не видим элементов так называемой катастрофы в Карабахе. Есть данные из соцсетей, что люди там не голодают. Все это шоу, которое организуется, чтобы вновь обеспечить бесконтрольность Лачинской дороги и препятствовать реинтеграции в рамках агрессивной политики Армении", – утверждает Мамедов.

Фархад Мамедов напоминает, что азербайджанская сторона подготовила в Карабах другую дорогу, ведущую через Агдам, и подогнала к Карабаху две фуры с 40 тоннами муки, но жители Карабаха выставили на дороге бетонные блоки.

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На вопрос о том, почему через Лачинский коридор не разрешается ввозить в Карабах медикаменты, Мамедов отвечает, что после того, как в июне в машинах "Красного креста" была обнаружена контрабанда (батарейки для телефонов, сигареты и горючее), запрет на ввоз лекарств "на совести Красного креста".

"Эта порочная практика сотрудничества офиса "Красного креста" в Карабахе с ереванским офисом должна быть прекращена, они должны взаимодействовать через бакинский офис", – подчеркивает Мамедов.

По словам Мамедова, в Баку не опасаются, что продолжение блокады Карабаха приведет к каким-то санкциям в отношении Азербайджана. Несколько дней назад президент Алиев встречался, по словам Мамедова, с исполнительным директором крупнейшей энергетической французской компании, которая собирается еще больше расширять инвестиции в Азербайджан. "Вот мы и задаемся вопросом о том, как Франция угрожает нам санкциями, если их энергетический гигант ведет с нами переговоры. Кроме того, в Евросоюзе у нас 15 стратегических партнеров, так что даже если Франция выступит с такими инициативами, они не получат одобрения", – говорит наш собеседник.

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На просьбу нашей редакции прокомментировать сотрудничество Израиля и Азербайджана в военно-технической сфере, наш собеседник подчеркнул, что "Азербайджан никогда не ставит свои отношения с одним государством в заложники третьей стороны и не может предоставлять свою территорию или воздушное пространство третьей стороне для действий, направленных против наших соседей. Мы с Израилем не взаимодействуем против кого-то, а руководствуемся исключительно нашими интересами, которые у наших стран часто совпадают".

"Что касается вашего вопроса о поставках Израилем Азербайджану наступательных вооружений, то обычно мы видим результаты взаимодействия между нашими странами в военно-технической сфере или на военных парадах, или на поле боя. Поэтому, чтобы понять, как сейчас выглядит наше сотрудничество, стоит подождать либо парадов, либо военных действий", – сказал Фархад Мамедов.

"Нации, пострадавшей от страшного национального истребления в середине XX века, нужно было бы выказывать большую человеческую солидарность к другой нации, которая тоже пострадала от геноцида в XX веке и продолжает страдать сейчас"

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Наша редакция также попросила прокомментировать заявления Азербайджана и растущее недовольство в Армении Израилем армянского журналиста Марка Григоряна.

По словам Григоряна, две фуры с мукой на Агдамской дороге, выставленные Баку, являются попыткой противостоять давлению Запада и политическим лицемерием.

"Не карабахцы не пускают гуманитарную помощь через Агдам, а Азербайджан не пускает гуманитарную помощь через Лачин. День за днем, месяц за месяцем, карабахцы получаются из баку один негативный сигнал за другим. Им отключают газ и свет, блокируют дороги, похищают мужчин, морят голодом и это все ради того, чтобы дать все права и свободы, как утверждают в Баку? Так не бывает. Мы можем сколько угодно играть в нейтральность и объективность, но реальность сильнее".

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Григорян допускает, что если дорога из Арцаха в Армению откроется, многие уедут, но при этом карабахцы готовы голодать, но только не интегрироваться в Азербайджан.

По словам журналиста, большинство людей в Ереване испытывают апатию и бессилие. Люди не верят правительству, но не верят и оппозиции. И не верят во вмешательство мирового сообщества:

"Алиев выбрал очень хороший момент. Когда все заняты Украиной, когда азербайджанские газ и нефть нужны Европе, когда строится новый великий нефтяной путь из центральной Азии через Азербайджан, Грузию и Турцию. Кто будет рубить сук, на котором сидит?"

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Что касается отношения к Израилю, то, по словам журналиста, в Армении очень сильно ожидание от израильтян человеческого отношения и солидарности.

"Израильское правительство безоговорочно поддерживает тех, кто сегодня сейчас совершает геноцид, и не осуждают геноцид, который был совершен больше ста лет назад. Это позиция правительства вашей страны. Я понимаю, что вас сейчас больше беспокоит судебная реформа в Израиле, но хочу, чтобы вы точно представляли себе, где на этой шкале находится ваше правительство. И я говорю это как бывший член Парламентской группы дружбы Армения-Израиль. Армяне считают, что нации, пострадавшей от страшного национального истребления в середине XX века, нужно было бы выказывать большую человеческую солидарность к другой нации, которая тоже пострадала от геноцида в XX веке и продолжает страдать сейчас", – говорит Григорян.

Что и в каких объемах продает Израиль Азербайджану

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По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Израиль начал экспортировать оружие в Азербайджан в 2005 году с продажи компанией Israel Military Industries (IMI Systems) реактивных систем залпового огня Lynx с радиусом действия 150 километров и ракет LAR-160 с дальностью стрельбы 45 километров. В 2007 году Баку начал покупать у Израиля беспилотники, в 2008 году – противотанковые ракеты Spike. Сделки были подписаны с компаниями Aeronautics Defense Systems, Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems, Soltam Systems, Tadiran.

Подробнее о видах и количестве продаваемых Израилем Азербайджану вооружений можно прочесть на сайте SIPRI. Эту информацию подтвердил в беседе с нашей редакцией и израильский адвокат Итай Мак, специализирующийся на экспорте Израилем оружия.

В период с 2011 по 2016 год 27% импорта оружия Азербайджана было из Израиля. В 2016 году объемы экспорта оружия из Израиля в Азербайджан резко выросли, и в период с 2016 по 2020 годы 69% вооружения Азербайджана было куплено у израильских компаний.

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Инфографика в расследовании "Гаарец" от марта 2023 года указывает на то, что пики роста поставок оружия из Израиля в Баку приходились на военные действия между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, после Второй карабахской войны 2020 года, когда часть территорий непризнанной НКР отошла к Азербайджану, азербайджанским стал, в том числе, Физулинский район вблизи к границе с Ираном. Сразу после этого в Физулинском районе началось строительство международного аэропорта, который был открыт уже осенью 2021 года. Некоторые комментаторы в Ереване считают, что этот аэропорт может служить также для нужд израильской авиации. Напомним, официальный Баку это отрицает.

Иерусалим не комментирует ни поставки Азербайджану оружия, ни возможное стратегическое партнерство с Баку против Ирана.

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Материал подготовила Алла Гаврилова