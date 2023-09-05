Новые поставки оружия из Израиля в Азербайджан и гуманитарный кризис в Арцахе. Рассказы очевидцев и комментарии
За последнюю неделю с аэродрома "Увда" вылетели четыре грузовых рейса азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines. По подсчетам журналиста "Гаарец" Ави Шарфа, опубликовавшего в марте этого года расследование о поставках Израилем оружия Азербайджану, рейс, вылетевший из "Увды" 5 сентября, стал уже 102 рейсом Silk Way Airlines с израильским оружием на борту за последние семь лет.
Известно, что Израиль поддерживает стратегический союз с Азербайджаном и продает этой стране оружие на миллиарды долларов. Взамен Азербайджан поставляет Израилю нефть и, согласно некоторым источникам, доступ к иранским границам.
Если опираться на данные, которые публиковал в марте Шарф со ссылкой на открытые источники, можно сделать вывод, что частота рейсов, совершаемых самолетами Silk Way Airline из "Увды" в Азербайджан, увеличивалась в периоды военных действий в Нагорном Карабахе. Наибольшее число рейсов было осуществлено до сих пор в середине 2016 года, в конце 2020 года и в конце 2021 года. Однако, по словам Шарфа, с которым беседовала наша редакция, четыре рейса за несколько дней могут просто указывать на давно ожидаемую поставку большого количества оружия.
Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию. Напомним, власти Израиля воздерживаются от комментариев по поводу конкретных сделок, связанных с поставками израильских вооружений Азербайджану. Как правило, в израильских СМИ сведения о таких сделках появляются со ссылкой на министерство обороны Азербайджана или на азербайджанские СМИ.
В Баку на просьбу прокомментировать сотрудничество в военной сфере с Израилем отмечают: "Обычно мы видим результаты взаимодействия между нашими странами в военно-технической сфере или на военных парадах, или на поле боя. Поэтому, чтобы понять, как сейчас выглядит наше сотрудничество, стоит подождать либо парадов, либо военных действий".
При этом ситуация в регионе становится все более напряженной. Азербайджан концентрирует большое количество войск на границе с Арменией. Все это вызывает опасения, что ждать долго не придется.
Продолжается блокада Нагорного Карабаха/Арцаха, начатая Азербайджаном в декабре 2022 года, когда был перекрыт Лачинский коридор – единственная дорога, связывавшая Арцах с Арменией. В апреле Азербайджан установил погранично-пропускной пункт прямо на месте базы российского миротворческого контингента на Лачинской дороге. С июня в Арцах не поступают продукты и почти не поступают медикаменты – после того, как 15 июня произошла стычка между армянскими и азербайджанскими военными. С тех пор официальный Баку позволяет только иногда вывозить "Красному кресту" тяжелобольных пациентов из Арцаха в Ереван и доставлять из Еревана в Арцах некоторые медикаменты, в частности, инсулин.
Блокаду Азербайджаном Нагорного Карабаха осудил Европарламент, потребовали снять ЕСПЧ и Международный суд ООН. Бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо заявил, что в Нагорном Карабахе осуществляется геноцид.
С 5 сентября продажа хлеба в Степанакерте осуществляется по талонам. На одного человека положено 200 граммов хлеба в день. Перед этим около пяти суток в пекарнях хлеба не было вообще, поскольку в городе закончилась мука.
Собеседницы нашей редакции, живущие в Степанакерте, рассказывают, как выглядит их быт последние восемь месяцев.
"Чтобы отсюда выехать, нужно быть при смерти"
Лина, 30 лет
"Я родилась уже в независимом Арцахе. Для меня война – это были страшные истории, которые рассказывали родители. Да, все мое детство на границе было неспокойно, гибли солдаты, но мне казалось, что это какая-то обычная ситуация, что все так живут. Как-то друг, приехавший впервые в Арцах, удивился, что на улицах столько людей в военной форме. А я думала, так везде. Арцах ведь был самым спокойным местом на свете, по ночам никто не боялся гулять, дети с двух лет играли на улице сами. А потом началась война. Мы даже не поняли сначала, что она началась. Только через неделю стало понятно, что это настоящая война, как в книгах. А после войны все изменилось и никто уже не гуляет по ночам по улицам, не оглядываясь через плечо".
"Лето 2020 года было лучшим летом в моей жизни. С той войны прошло 30 лет, наши родители стали ее забывать. Мы работали в маленьком кафе, украшенном фонариками, которое открыли во время карантина, и все заходили к нам и говорили, что чувствуют себя счастливыми. Карантин еще не сняли, из Арцаха нельзя было выезжать, поэтому все много общались, ходили по утрам на стадион заниматься йогой, играть в футбол, бегать. Казалось, что у старшего поколения начала проходить травма войны, все строили какие-то планы, фантазировали о путешествиях, думали о будущем. Это было самое спокойное, самое прекрасное лето".
"А после этой войны восприятие будущего просто пропало. Русские миротворцы сначала вселяли спокойствие, но очень быстро стало очевидно, что они ничего не делают и никак не мешают азербайджанцам на нас нападать. При выезде и въезде в Арцах надо было проехать шесть блокпостов и на каждом показывать свои документы российским миротворцам. Очень неприятно, когда ты у себя дома, но должен все время перед кем-то отчитываться. Сейчас в Арцахе ты всегда на границе. Даже сидя в Степанакерте я на границе, потому что чуть выше на горе уже сидят азербайджанцы. Здесь нет ни одного человека, который не потерял бы в войне близких. И все эти два года были трудными, но была какая-то надежда на миротворцев и на то, что Азербайджан больше не нападет. А в прошлом августе Азербайджану были переданы последние населенные пункты на Лачинском коридоре, и эта дорога оказалась полностью под контролем Азербайджана. Когда в декабре дорогу блокировали так называемые эко-активисты, мы были уверены, что все будет нормально, что никто не решится реально взять в блокаду целый регион" (12 декабря 2022 года несколько десятков человек, называвших себя эко-активистами, а на самом деле, по многочисленным свидетельствам, спонсируемые бакинскими властями, блокировали трассу Степанакерт-Горис в районе города Шуши и начали пропускать только миротворческие российские силы и машины "Красного креста". Эта "эко-блокада" длилась четыре месяца и "активисты" покинули район только тогда, когда в апреле пограничная служба Азербайджана установила на въезде в Лачинский коридор КПП. – здесь и далее курсивом прим. редакции), но когда стали отключать газ и электричество, стало ясно, что это только начало (газопровод Армения – Нагорный Карабах проходит по территории, контролируемой Азербайджаном, как и линия электропередач).
"У нас в большинстве школ газовое отопление, поэтому школы сначала закрылись, но потом в некоторых школах сократили уроки с 45 минут до 25, и дети сидели в классах в зимних куртках. А учителя, у которых дома были печи, просто проводили уроки дома. Весной уроки продлили до 35 минут, но детям ведь в школе еще нужно что-то есть, а из-за нехватки хлеба с этим тоже были проблемы".
"Но все эти месяцы вместе с гуманитарными грузами нам завозили топливо, "Красный крест" вывозил тяжелобольных людей в Ереван, местные жители, уехавшие на время до блокады, могли вернуться домой. Но 15 июня началась тотальная блокада". (15 июня на мосту Хакари произошла перестрелка между военными Армении и Азербайджана, Баку обвинил Ереван в провокации и полностью перекрыл дорогу, оставив возможность проезда только для автомобилей "Красного креста", однако строго регламентируя частоту и грузы. В результате в Арцах не поступает продовольствие и топливо, завозится крайне небольшое количество лекарств и изредка вывозятся только самые "тяжелые" пациенты).
"Как лечатся люди? Не лечатся. В больницу ходят только либо очень пожилые и больные люди, либо маленькие дети. Если ты не при смерти, в больницу ехать бесполезно, лекарств все равно нет. Чтобы отсюда выехать, нужно быть при смерти".
"С продуктами полегче, чем с медициной, но, возможно, я просто привыкла ощущать постоянное чувство голода и слабость. Пока было топливо, люди покупали в деревнях курочек, овощи, фрукты, молочные продукты. Потом топливо закончилось, и из деревень просто нереально привозить что-то в город. В городе был молочный комбинат и какое-то время люди ходили еще туда со своей тарой и стояли часами в очереди за молоком и кефиром, но потом производство остановилось. До недавнего времени в городе еще пекли хлеб, и люди стояли по ночам в очередях, потому что днем, из-за отключений электричества, пекарни не работали" (в Степанакерте для экономии электроэнергии электричество включают с перерывами на несколько часов).
"Сейчас в городе не найти газона, который бы не был превращен в грядку, везде что-то посажено. Но скоро зима".
"Недавно была первая смерть от голода (о первой зафиксированной в Нагорном Карабахе смерти от голода сообщал уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян), очень много выкидышей, кризис с детским питанием".
"С водой ситуация не очень хорошая. Бутилированная вода давно кончилась. В нашем районе воду пока не отключили, но в некоторых частях города воды нет неделями, там ездят водовозы".
"Как сейчас в Арцахе относятся к Израилю? Хуже уже быть не может. Потому что азербайджанцы убивают нас вашим оружием. Потому что весь Запад хотя бы на словах осуждает Баку, а вы совершенно открыто принимаете сторону тех, кто морит нас голодом. Вы и русские хуже турков и азербайджанцев, потому что те хотя бы открыто признают, что они наши враги".
"Карабах для Еревана – гиря"
Марианна, 50 лет
"Мы думали, что дорогу быстро откроют. Нельзя же ведь запереть так целый народ, как в консервной банке. В декабре в Ереване как раз проходило "Детское Евровидение", и туда поехало отсюда огромное количество детей. Их потом постепенно возвращали машины "Красного креста", многие месяцами не могли вернуться к родителям. А местные жители, которые, например, поехали по делам или за покупками в соседний Горис, потом месяцами не могли вернуться домой, к детям, которых оставили дома "на пару часов". Но с продуктами по началу было легче. Склады были полны, мы все скупили и запаслись, и пару месяцев было вполне терпимо. Молочка, мясо и хлеб у нас свои были. Потом, когда все стало заканчиваться, миротворцы все-таки что-то привозили, но последние два месяца здесь уже можно объявлять зону бедствия. В деревнях, наверное, полегче, и наши сельчане бы и нас подкармливали, но топлива нет, а на всю деревню вряд ли найдется больше одного осла и лошади, 21-й век на дворе. А один осел не накормит 60-тысячный город. Да и какой смысл деревенским сейчас возить сюда продукты? Раньше они свою картошку продавали, а у нас рис и гречку покупали, а теперь всего этого нет и им лучше картошкой своих детей накормить".
"Детей жалко очень. Когда все остальные продукты исчезли, а сладости и подавно, они хлебом наедались. Сейчас и хлеба нет".
"С лекарствами ситуация страшная. У нас ведь теперь натуральный обмен, и сколько раз я вижу, как люди просят хотя бы одну таблетку обезболивающего, хотя бы для ребенка. В аптеках остался только чай для похудения, но мы и без него с этим неплохо справляемся".
"Выкидышей очень много. Из сел теперь вообще до больницы не доехать".
"1 сентября, детям в школы, а ни ручек, ни тетрадей, ничего этого вообще нет, мы ведь и не производили их никогда, все было привозное".
"У меня постоянное ощущение дежавю. Все это уже было с 1988 по 1991. Блокада, голод. И еще они нас с утра до вечера бомбили. Тогда мы взяли оружие и себя защитили. Но сейчас силы не те, и мы имеем дело не с Азербайджаном, а с Турцией. И опять эта пресловутая Агдамская дорога". (Агдамскую дорогу, по которой можно проехать в Нагорный Карабах с востока, через территорию Азербайджана, Баку предлагает сейчас использовать для перевозки гуманитарных грузов. Недавно туда привезли две фуры с продовольствием, однако жители Карабаха установили на дороге заграждение и отказываются пропускать грузовики).
"Они же все время оттуда до нас нападали. И какое издевательство – они привезли две фуры на 120 тысяч человек населения. Тем более, что за этими фурами войдут войска. Они сами сказали, что выпустят женщин и детей. А когда мы уедем и оставим тут наших мужчин, их назовут террористами, объявят специальную военную операцию и устроят здесь Сребреницу. Мы уже проходили это в Гадруте, где уничтожили всех, кто не успел уйти". (Гадрут – город на юге Азербайджана, почти 30 лет контролировавшийся непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. После войны 2020 года Гадрут вернулся под контроль Азербайджана. В Армении многократно заявляли об убийствах в Гадруте армянских солдат и мирных жителей, Азербайджан все отрицал, но несколько видеозаписей с такими убийствами были признаны подлинными BBC и Bellingcat. Глава общественной организации "Возвращение в Дизак" Маргарита Карамян, которая, помимо защиты прав переселенцев из Гадрута в Армении, занимается сбором, документированием и передачей в европейские инстанции свидетельств из Гадрута, утверждает, что в городе были убиты азербайджанцами 23 мирных жителя и еще 16 человек, в том числе четыре женщины и двое детей, считаются пропавшими без вести. Маргарита опирается на видеозаписи, опубликованные самими азербайджанцами. Нашей редакции не удалось найти подтверждение этим данным в других источниках).
"Что я думаю о властях в Ереване? Я думаю, что Карабах для них – это гиря. Я не осуждаю, я понимаю, как они устали. Они много лет нас поддерживали. Просто мы-то думали, что мы одна страна. Жители Арцаха моложе 40 лет всю жизнь думали, что живут в Армении. Думаю, им бы хотелось так или иначе, наконец, избавиться от этой проблемы. А многим из нас хотелось бы остаться жить на земле наших предков и получит статус, подобный статусу Косово. Да, мы не хотим умирать с голоду. Но мы не сможем жить в султанате при полном отсутствии демократии. Поэтому я не знаю, что будет дальше".
"Чтобы понять, как выглядит сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в военно-технической сфере, нужно дождаться либо парадов, либо военных действий"
Редакция NEWSru.co.il попросила Фархада Мамедова, директора азербайджанского Центра изучения Южного Кавказа, прокомментировать ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе.
Мамедов называет происходящее "реакцией Азербайджана на стремление Армении и покровительствующих ей сил, в частности Франции, США и России, оставить Лачинский коридор как эксклюзивную дорогу, связывающую Армению с Карабахом".
По словам Мамедова, 23 апреля Азербайджан установил свой КПП на Лачинской дороге, потому что Армения использовала эту дорогу бесконтрольно, что привело к негативным для Азербайджана последствиям. Как говорит Мамедов, по этой дороге проезжали иранские диверсанты, по этой дороге вывозились в Армению добываемые в Карабахе медь и золото и на территории Карабаха, благодаря этой дороге, оставались вооруженные силы Армении.
"Чтобы предотвратить все эти действия, создающие препятствия интеграции Карабаха в Азербайджан, и был учрежден пограничный пункт", – объясняет директор Центра изучения Южного Кавказа.
(Мамедов, фактически, озвучивает официальную позицию Азербайджана. Официальный Баку также заявлял, что, помимо перечисленных Мамедовым причин, блокирование Лачинской дороги связано еще и с тем, что армяне минируют азербайджанскую территорию. Международный суд ООН несколько раз отклонял иски Баку против Еревана в этой связи, заявляя, что "Азербайджан не предоставил доказательства, подтверждающие, что предполагаемые действия Армении по минированию направлены против граждан Азербайджана или этнических азербайджанцев".)
"Мы не видим элементов так называемой катастрофы в Карабахе. Есть данные из соцсетей, что люди там не голодают. Все это шоу, которое организуется, чтобы вновь обеспечить бесконтрольность Лачинской дороги и препятствовать реинтеграции в рамках агрессивной политики Армении", – утверждает Мамедов.
Фархад Мамедов напоминает, что азербайджанская сторона подготовила в Карабах другую дорогу, ведущую через Агдам, и подогнала к Карабаху две фуры с 40 тоннами муки, но жители Карабаха выставили на дороге бетонные блоки.
На вопрос о том, почему через Лачинский коридор не разрешается ввозить в Карабах медикаменты, Мамедов отвечает, что после того, как в июне в машинах "Красного креста" была обнаружена контрабанда (батарейки для телефонов, сигареты и горючее), запрет на ввоз лекарств "на совести Красного креста".
"Эта порочная практика сотрудничества офиса "Красного креста" в Карабахе с ереванским офисом должна быть прекращена, они должны взаимодействовать через бакинский офис", – подчеркивает Мамедов.
По словам Мамедова, в Баку не опасаются, что продолжение блокады Карабаха приведет к каким-то санкциям в отношении Азербайджана. Несколько дней назад президент Алиев встречался, по словам Мамедова, с исполнительным директором крупнейшей энергетической французской компании, которая собирается еще больше расширять инвестиции в Азербайджан. "Вот мы и задаемся вопросом о том, как Франция угрожает нам санкциями, если их энергетический гигант ведет с нами переговоры. Кроме того, в Евросоюзе у нас 15 стратегических партнеров, так что даже если Франция выступит с такими инициативами, они не получат одобрения", – говорит наш собеседник.
На просьбу нашей редакции прокомментировать сотрудничество Израиля и Азербайджана в военно-технической сфере, наш собеседник подчеркнул, что "Азербайджан никогда не ставит свои отношения с одним государством в заложники третьей стороны и не может предоставлять свою территорию или воздушное пространство третьей стороне для действий, направленных против наших соседей. Мы с Израилем не взаимодействуем против кого-то, а руководствуемся исключительно нашими интересами, которые у наших стран часто совпадают".
"Что касается вашего вопроса о поставках Израилем Азербайджану наступательных вооружений, то обычно мы видим результаты взаимодействия между нашими странами в военно-технической сфере или на военных парадах, или на поле боя. Поэтому, чтобы понять, как сейчас выглядит наше сотрудничество, стоит подождать либо парадов, либо военных действий", – сказал Фархад Мамедов.
"Нации, пострадавшей от страшного национального истребления в середине XX века, нужно было бы выказывать большую человеческую солидарность к другой нации, которая тоже пострадала от геноцида в XX веке и продолжает страдать сейчас"
Наша редакция также попросила прокомментировать заявления Азербайджана и растущее недовольство в Армении Израилем армянского журналиста Марка Григоряна.
По словам Григоряна, две фуры с мукой на Агдамской дороге, выставленные Баку, являются попыткой противостоять давлению Запада и политическим лицемерием.
"Не карабахцы не пускают гуманитарную помощь через Агдам, а Азербайджан не пускает гуманитарную помощь через Лачин. День за днем, месяц за месяцем, карабахцы получаются из баку один негативный сигнал за другим. Им отключают газ и свет, блокируют дороги, похищают мужчин, морят голодом и это все ради того, чтобы дать все права и свободы, как утверждают в Баку? Так не бывает. Мы можем сколько угодно играть в нейтральность и объективность, но реальность сильнее".
Григорян допускает, что если дорога из Арцаха в Армению откроется, многие уедут, но при этом карабахцы готовы голодать, но только не интегрироваться в Азербайджан.
По словам журналиста, большинство людей в Ереване испытывают апатию и бессилие. Люди не верят правительству, но не верят и оппозиции. И не верят во вмешательство мирового сообщества:
"Алиев выбрал очень хороший момент. Когда все заняты Украиной, когда азербайджанские газ и нефть нужны Европе, когда строится новый великий нефтяной путь из центральной Азии через Азербайджан, Грузию и Турцию. Кто будет рубить сук, на котором сидит?"
Что касается отношения к Израилю, то, по словам журналиста, в Армении очень сильно ожидание от израильтян человеческого отношения и солидарности.
"Израильское правительство безоговорочно поддерживает тех, кто сегодня сейчас совершает геноцид, и не осуждают геноцид, который был совершен больше ста лет назад. Это позиция правительства вашей страны. Я понимаю, что вас сейчас больше беспокоит судебная реформа в Израиле, но хочу, чтобы вы точно представляли себе, где на этой шкале находится ваше правительство. И я говорю это как бывший член Парламентской группы дружбы Армения-Израиль. Армяне считают, что нации, пострадавшей от страшного национального истребления в середине XX века, нужно было бы выказывать большую человеческую солидарность к другой нации, которая тоже пострадала от геноцида в XX веке и продолжает страдать сейчас", – говорит Григорян.
Что и в каких объемах продает Израиль Азербайджану
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Израиль начал экспортировать оружие в Азербайджан в 2005 году с продажи компанией Israel Military Industries (IMI Systems) реактивных систем залпового огня Lynx с радиусом действия 150 километров и ракет LAR-160 с дальностью стрельбы 45 километров. В 2007 году Баку начал покупать у Израиля беспилотники, в 2008 году – противотанковые ракеты Spike. Сделки были подписаны с компаниями Aeronautics Defense Systems, Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems, Soltam Systems, Tadiran.
Подробнее о видах и количестве продаваемых Израилем Азербайджану вооружений можно прочесть на сайте SIPRI. Эту информацию подтвердил в беседе с нашей редакцией и израильский адвокат Итай Мак, специализирующийся на экспорте Израилем оружия.
В период с 2011 по 2016 год 27% импорта оружия Азербайджана было из Израиля. В 2016 году объемы экспорта оружия из Израиля в Азербайджан резко выросли, и в период с 2016 по 2020 годы 69% вооружения Азербайджана было куплено у израильских компаний.
Инфографика в расследовании "Гаарец" от марта 2023 года указывает на то, что пики роста поставок оружия из Израиля в Баку приходились на военные действия между Азербайджаном и Арменией.
Напомним, после Второй карабахской войны 2020 года, когда часть территорий непризнанной НКР отошла к Азербайджану, азербайджанским стал, в том числе, Физулинский район вблизи к границе с Ираном. Сразу после этого в Физулинском районе началось строительство международного аэропорта, который был открыт уже осенью 2021 года. Некоторые комментаторы в Ереване считают, что этот аэропорт может служить также для нужд израильской авиации. Напомним, официальный Баку это отрицает.
Иерусалим не комментирует ни поставки Азербайджану оружия, ни возможное стратегическое партнерство с Баку против Ирана.
Материал подготовила Алла Гаврилова