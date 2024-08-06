По Флориде ударил ураган "Дебби", есть погибшие

По меньшей мере пять человек стали жертвами тропического урагана "Дебби", нанесшего удар по американскому штату Флорида. Скорость ветра, сопровождающегося проливными дождями, составляет 130 километров в час.

Как ожидается, ближайшей ночью "Дебби" вернется в Атлантику, а затем ударит по Джорджии и Южной Каролине, где ожидаются катастрофические наводнения: до 75 мм осадков за сутки. В этих штатах объявлено чрезвычайное положение.

Во Флориде остаются без электричества 150000 домов. Как сообщает береговая охрана США, шторм вынес на берег 25 упаковок кокаина, общая стоимость которых составляет около миллиона долларов.