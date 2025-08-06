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Мир

Трамп впервые назвал своего возможного преемника

Дональд Трамп
Выборы в США
время публикации: 06 августа 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 13:34
Трамп впервые назвал своего возможного преемника
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей-Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на выборах 2028 года. Трамп впервые назвал имя своего возможного преемника.

Отвечая на вопрос, кто возглавит после него движение Make America Great Again (MAGA), Трамп ответил, что, по всей вероятности, это будет Вэнс: "Справедливости ради следует сказать. Он же вице-президент".

Трамп также сказал, что в качестве кандидатуры на пост вице-президента он видит нынешнего государственного секретаря Марко Рубио.

Мир
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