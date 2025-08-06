Виткофф прибыл в Москву, ожидается его встреча с Путиным

Утром 6 августа в Москву прибыл спецпосланник президента США Стивен Виткофф. В аэропорту Внуково его встречал Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, сообщает ТАСС.

С начала года это уже пятый визит Виткоффа в Россию. В прошлый раз он прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля – в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи.