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Мир

Виткофф прибыл в Москву, ожидается его встреча с Путиным

США
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 06 августа 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 07:48
Дмитриев и Виткофф. Москва, Кремль, апрель 2025 года
Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Утром 6 августа в Москву прибыл спецпосланник президента США Стивен Виткофф. В аэропорту Внуково его встречал Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, сообщает ТАСС.

С начала года это уже пятый визит Виткоффа в Россию. В прошлый раз он прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля – в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи.

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