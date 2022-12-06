Израильская компания опубликовала спутниковый снимок аэродрома под Рязанью, где была совершена диверсия
Рано утром в понедельник, 5 декабря, на авиабазе Энгельс в Саратовской области РФ прогремел взрыв. Кадры с камер наблюдения публиковали телеграм-канал "Украина 24/7" и другие СМИ. Пророссийский телеграм-канал "Военный осведомитель" писал: "Беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области, пострадали два человека и повреждены два самолёта". По неофициальным данным, на авиабазе Энгельс были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95. Сообщалось о двух пострадавших.
Примерно в то же время поступило сообщение об инциденте на аэродроме под Рязанью, где взорвался и загорелся бензовоз. Три человека погибли, шестеро пострадали, был поврежден самолет. Об этом, в частности, сообщало агентство РИА Новости.
СМИ писали о том, что атаки, по всей видимости, были осуществлены с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые могли быть запущены как с территории Украины, так и с территории России (диверсионными группами).
Вооруженные силы Украины не брали на себя ответственность за эти атаки. Но Москва возложила на Киев ответственность за эти атаки.
Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, вечером 5 декабря передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показана зона места происшествия на аэродроме Дягилево под Рязанью. Отмечается, что на спутниковом снимке, датированном 05.12.2022, рядом с бомбардировщиком Ту-22М действительно видны следы возгорания и взрывов. По мнению израильских аналитиков, самолету мог быть причинен ущерб (дословно сказано так: "Несколько компонентов, вероятно, были повреждены"), но самолет не уничтожен. Для сравнения прилагается спутниковый снимок того же места, датируемый 01.12.2022.
Отметим, что американская компания Maxar выложила спутниковые изображения авиабазы Энгельс в Саратовской области, которая 5 декабря подверглась атаке со стороны БПЛА. Каких-либо разрушений на этих снимках не видно.
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