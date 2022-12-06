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    В мире

    Израильская компания опубликовала спутниковый снимок аэродрома под Рязанью, где была совершена диверсия

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    Израильская компания опубликовала спутниковый снимок аэродрома под Рязанью, где была совершена диверсия
    ImageSat International     Израильская компания опубликовала спутниковый снимок аэродрома под Рязанью, где была совершена диверсия
    ImageSat International

    Рано утром в понедельник, 5 декабря, на авиабазе Энгельс в Саратовской области РФ прогремел взрыв. Кадры с камер наблюдения публиковали телеграм-канал "Украина 24/7" и другие СМИ. Пророссийский телеграм-канал "Военный осведомитель" писал: "Беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области, пострадали два человека и повреждены два самолёта". По неофициальным данным, на авиабазе Энгельс были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95. Сообщалось о двух пострадавших.

    Примерно в то же время поступило сообщение об инциденте на аэродроме под Рязанью, где взорвался и загорелся бензовоз. Три человека погибли, шестеро пострадали, был поврежден самолет. Об этом, в частности, сообщало агентство РИА Новости.

    СМИ писали о том, что атаки, по всей видимости, были осуществлены с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые могли быть запущены как с территории Украины, так и с территории России (диверсионными группами).

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    Вооруженные силы Украины не брали на себя ответственность за эти атаки. Но Москва возложила на Киев ответственность за эти атаки.

    Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, вечером 5 декабря передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показана зона места происшествия на аэродроме Дягилево под Рязанью. Отмечается, что на спутниковом снимке, датированном 05.12.2022, рядом с бомбардировщиком Ту-22М действительно видны следы возгорания и взрывов. По мнению израильских аналитиков, самолету мог быть причинен ущерб (дословно сказано так: "Несколько компонентов, вероятно, были повреждены"), но самолет не уничтожен. Для сравнения прилагается спутниковый снимок того же места, датируемый 01.12.2022.

    Отметим, что американская компания Maxar выложила спутниковые изображения авиабазы Энгельс в Саратовской области, которая 5 декабря подверглась атаке со стороны БПЛА. Каких-либо разрушений на этих снимках не видно.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Декабря 2022
    Минобороны РФ обвинило Украину во взрывах на аэродромах под Рязанью и в Энгельсе
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Декабря 2022
    Взрывы на аэродромах в Саратовской области и под Рязанью: повреждены самолеты, есть жертвы
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 6 Декабря 2022
    NYT: удары по военным аэродромам в РФ – самая дерзкая атака с начала войны
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