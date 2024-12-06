В Румынии отменены результаты первого тура президентских выборов из-за "российского следа"

Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на который ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал больше всех голосов – 23%. Теперь выборы должны будут пройти заново, сообщает ВВС.

Суд принял решение после того, как в среду, 4 декабря, на сайте президента Румынии были выложены рассекреченные доклады о роли TikTok в ходе предвыборной кампании. Из них следует, что кампания Джорджеску была похожа на другие кампании, которые проводились в Молдове и Украине при поддержке России. Документы не говорят напрямую, что Россия попыталась повлиять на результаты выборов в Румынии, но настойчиво намекают на это.

Сам Джорджеску отрицал, что он получал какую-либо поддержку от других государств. Его представитель в ответ на публикацию документов заявил, что в них нет никакой новой информации. Джорджеску в прошлом высказывал пророссийские взгляды, также заявлял, что Румыния – член Евросоюза и NАТО – перестанет предоставлять военную и политическую помощь граничищей с ней Украине.