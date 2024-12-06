Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1017-й день войны

Министерство обороны РФ 6 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1017-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

Отчет минобороны РФ за последнюю неделю начинается с заявления: "С 30 ноября по 6 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников. Все цели высокоточных ударов достигнуты". Украинская сторона сообщала о множестве ударов армии РФ по гражданским и военным объектам на территории страны.

В отчете минобороны РФ утверждается: "В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2210 военнослужащих, девять танков, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, 42 боевые бронированные машины, из них три боевые машины пехоты "Bradley" производства США, 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 64 контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3565 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 полевых складов с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенные пункты Ильинка и Романовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Отразили шесть контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 2400 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты "Bradley", шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две "Kirpi" турецкого производства, американская бронемашина "MaxxPro", бронеавтомобиль "Mastiff" производства Великобритании, 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и семи бригад теробороны. Отражены 15 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три "Leopard" производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре "MaxxPro" и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и пехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37354 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19085 орудий полевой артиллерии и минометов, 29061 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).