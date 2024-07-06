Данные "Медиазоны" о потерях РФ в войне против Украины: 120 тысяч – по делам о наследстве

"Медиазона" обновила данные о потерях Российской Федерации в войне против Украины, развязанной режимом Путина 24 февраля 2022 года.

По состоянию на 6 июля, подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакцией "Медиазоны") составляют убитыми более 58200 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

В публикации сказано: ""Медиазона" совместно с "Би-би-си" и командой волонтеров ведет поименный список погибших российских военных, собранный по открытым источникам. Разумеется, в этот список попадают не все – ведь далеко не о каждой смерти становится известно публично. Чтобы ответить на вопрос, сколько человек погибло на войне на самом деле, мы приводим второе число: это оценка избыточной смертности среди мужчин на основе реестра наследственных дел. Ее мы разработали совместно с "Медузой"".

В то же время генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что потери личного состава российских вооруженных сил, по состоянию на 864-й день войны, – около 550 тысяч человек.