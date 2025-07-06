Генштаб ВСУ: перехвачены 117 из 157 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 120 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 6 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 157 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 4 зенитные ракеты С-300.

Украинские ПВО перехватили 117 беспилотников, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 19 локациях и падения обломков еще в двух локациях. В Запорожской области в результате российской атаки пострадала пожилая женщина. Есть пострадавшие в Киевской области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 5 июля до утра 6 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 120 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Калужской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Тверской областей и над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов, в том числе в Петербурге и Москве. Сведения о причиненном ущербе уточняются.