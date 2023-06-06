Каховская ГЭС разрушена, проводится эвакуация населения

В ночь на 6 июня 2023 года произошло разрушение Каховской ГЭС, расположенной на реке Днепр. Уровень воды ниже по течению резко поднимается, что угрожает затоплением многим населенных пунктам.

"Укргидроэнерго" заявляет: Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Опубликованы записи с камеры наблюдения, судя по которым причиной обрушения стал мощный взрыв.

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Глава оккупационной администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев объявил, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела. Сама дамба водохранилища уцелела, утверждало агентство РИА Новости со ссылкой на Леонтьева, который заявлял: "Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена".

Позже Леонтьев перестал что-либо говорить про целостность дамбы. Изначально он заявлял о том, что уровень воды ниже по течению после разрушения ГЭС поднялся на несколько метров, по состоянию на 10 утра было заявлено, что уровень воды поднялся на 10 метров и продолжает подниматься.

Леонтьев изначально утверждал, что потребности в эвакуации мирного населения из Новой Каховки из-за угрозы возможного подтопления после разрушения Каховской ГЭС нет. Это не соответствовало действительности. Его заявления об обстрелах также были опровергнуты как украинскими, так и независимыми источниками. Но РИА Новости продолжает утверждать, что ГЭС разрушена в результате украинского обстрела, утверждается также, что обстрелы продолжились утром 6 июня.

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В свою очередь, представитель экстренных служб региона заявил агентству "Интерфакс", что плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за обрушения одной из опор. "Плотина не выдержала: одна опора рухнула, и пошло затопление", – сказал он, заявив, что обстрелов ГЭС ночью не было.

Пророссийский телеграм-канал "Военный осведомитель" и другие каналы публикует видео разрушенной части Каховской ГЭС.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области от российских оккупационных властей Владимир Сальдо заявил, что разрушение Каховской АЭС "несильно скажется на ситуации в Херсонской области". "Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", – написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом Сальдо предложил версию, согласно которй ГЭС взорвали украинские военные, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления.

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Начальник украинской Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко объявил, что в населенных пунктах, оказавшихся под угрозой затопления, проводится эвакуация.

Глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что вода постепенно поднимается до критического уровня, он призвал местных жителей собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации.

Украинские власти заявляют: "Российские войска устроили очередной теракт, теперь с возможными негативными последствиями техногенного характера". Очевидно, что будет нанесен огромный экологический, экономический и гуманитарный ущерб.

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Украинское оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве Каховской ГЭС, обвинив в этом российские войска. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подрыв ГЭС, по предварительным данным, осуществила 205-я мотострелковая часть ВС РФ.

Главное управление разведки министерства обороны Украины заявляет: "6 июня 2023 года около 2:30 ночи российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховского водохранилища. Этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обоим берегам Днепра ниже Каховского водохранилища. Это бесспорный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона... Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который, несомненно, осудит каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины".

Офис генерального прокурора Украины заявляет: по факту подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Российские военные блогеры винят в разрушении ГЭС украинских военных или заявляют, что разрушение ГЭС стало следствием прекращения ее обслуживания.

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Отметим, что российские оккупационные власти в течение некоторого времени после частичного разрушения Каховской ГЭС утверждали, что ничего экстраординарного в регионе не произошло.

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Поступают сообщения о частичном затоплении населенных пунктов Новая Каховка, Олешки, Днепряны, Корсунка, Тягинка, Львове, Одрадокаменка, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка и других, находящихся ниже по течению от Каховской ГЭС. В частности, в Новой Каховке затоплен зоопарк. В зоне затопления оказались десятки тысяч людей.

Многие районы обесточены по соображениям безопасности. При этом ГСЧС Украины прогнозирует, что затопления Кинбурнской косы не будет (может подтопить дороги). Под угрозой находится Запорожская АЭС (проблемы с охлаждением реакторов). В Кривом Роге власти проводят экстренное совещание по обеспечению города водой из-за ЧП на Каховской ГЭС.

Данная критическая ситуация усложняет возможные действия армии Украины по освобождению оккупированных армией РФ территорий в Херсонской области.

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OSINT-аналитики, основываясь на сделанных до прорыва Каховской ГЭС спутниковых снимках, предположили, что плотина разрушилась не в результате подрыва, а из-за полученных ранее повреждений. Структурные разрушения на плотине Каховской ГЭС начались еще несколько дней назад. Согласно данным французского спутникового мониторингового агентства Hydroweb (Theia), уровень воды в Каховском водохранилище перед разрушением плотины резко поднялся и достиг максимальной отметки за последние семь лет.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Она работает с 50-х годов и обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров Крым. То есть разрушение Каховской ГЭС означает, что Крым останется без днепровской воды.

В октябре 2022 года сообщалось о сбросе воды Каховской ГЭС на фоне постоянных обстрелов для уменьшения площади затопления в случае повреждения дамбы.