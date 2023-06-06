Гражданин Израиля задержан в США по подозрению в поставке России запчастей для самолетов в обход санкций

Министерство торговли США передало в суд штата Флорида декларацию об аресте гражданина Израиля по подозрению в поставке России запчастей американского производства для гражданских самолетов в обход санкций.

Подозреваемый был задержан в субботу, 3 июня, и находится в следственном изоляторе. Вместе с ним был задержан еще один гражданин Израиля, однако после допроса он был освобожден.

Согласно представленным суду данным, задержанный подозревается в подаче ложных деклараций касательно экспорта и в сговоре с целью контрабандного экспорта товаров из США.

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Следователи министерства торговли утверждают, что подозреваемый вступил в сговор с российской авиакомпанией, незаконно поставляя ей запчасти. Контрабанда осуществлялась через Мальдивские острова и Объединенные Арабские Эмираты, однако конечным пунктом являлась Москва.

Следует отметить, что подозреваемому вменяется именно незаконная транспортировка санкционных товаров в Россию, а не торговля ими.

Адвокат задержанного Мордехай Цивин назвал подозрения в адрес его подзащитного необоснованными.

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