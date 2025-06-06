Генштаб ВСУ: перехвачены 368 из 407 БПЛА, 38 ракет. Минобороны РФ: сбиты 174 БПЛА, 3 ракеты

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 6 июня 2025 года российские военные выпустили по Украине 407 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 45 ракет – 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 36 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты "Искандер-К", 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Украинские ПВО и ПРО перехватили 368 беспилотников, запущенных российскими военными, а также 38 ракет – 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, еще две – не достигли целей (локационно потеряны); 30 крылатых ракет Х-101; 2 крылатые ракеты "Искандер-К".

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 13 локациях, еще в 19 локациях зафиксированы падения обломков. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 5 июня до утра 6 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 174 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крыма. Также сообщается о перехвате трех украинских ракет "Нептун-МД". Сведения о причиненном ущербе уточняются.