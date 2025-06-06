ФБР и Министерство внутренней безопасности США выпустили предупреждение о "повышенном уровне угрозы" в отношении евреев и израильтян после нападения на участников произраильской демонстрации в Боулдере, штат Колорадо, и убийства сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, Ярона Лищински и Сары Мильгрим.

В заявлении говорится, что война в секторе Газы может "подтолкнуть экстремистов к насильственным действиям на территории США", и "иностранные террористические организации могут воспользоваться ситуацией для совершения терактов".

По словам официальных лиц, это необычное предупреждение, вызванное реальными опасениями эскалации напряженности, а не рутинное уведомление. Общественности предписано проявлять бдительность и сообщать о любых угрозах или подозрительной деятельности.