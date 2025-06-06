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Мир

США выпустили предупреждение о "повышенном уровне угрозы" в отношении евреев и израильтян

США
Антисемитизм
время публикации: 06 июня 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 21:12
США выпустили предупреждение о "повышенном уровне угрозы" в отношении евреев и израильтян
AP Photo/David Zalubowski

ФБР и Министерство внутренней безопасности США выпустили предупреждение о "повышенном уровне угрозы" в отношении евреев и израильтян после нападения на участников произраильской демонстрации в Боулдере, штат Колорадо, и убийства сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, Ярона Лищински и Сары Мильгрим.

В заявлении говорится, что война в секторе Газы может "подтолкнуть экстремистов к насильственным действиям на территории США", и "иностранные террористические организации могут воспользоваться ситуацией для совершения терактов".

По словам официальных лиц, это необычное предупреждение, вызванное реальными опасениями эскалации напряженности, а не рутинное уведомление. Общественности предписано проявлять бдительность и сообщать о любых угрозах или подозрительной деятельности.

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